„Stróż Klasy” – Nowa Era Bezpieczeństwa w Szkołach. Dlaczego Jest Lepszy od Zwykłego Monitoringu i Standardowego Systemu Przywołania?

Bezpieczeństwo w szkołach to temat, którego nie można bagatelizować. Przez lata placówki edukacyjne polegały na standardowych rozwiązaniach – systemach monitoringu oraz przywołania. Jednak czy są one wystarczające? Badania i realne przypadki pokazują, że „Stróż Klasy” to przełomowe rozwiązanie, które przewyższa tradycyjne systemy pod każdym względem.