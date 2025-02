Innowacyjna Technologia, Która Zmienia Standardy Ochrony

W dobie rosnących zagrożeń w przestrzeni publicznej oraz coraz większej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół, na rynku pojawił się przełomowy system alarmowy "Stróż Klasy". To nowoczesne rozwiązanie, które gwarantuje natychmiastową reakcję w sytuacjach awaryjnych, jednocześnie nie ingerując w prywatność użytkowników.

Jak Działa "Stróż Klasy"?

System opiera się na intuicyjnych, bezprzewodowych przyciskach alarmowych SOS, które są instalowane w kluczowych miejscach szkoły, takich jak sale lekcyjne, korytarze, stołówki czy biblioteki. Każdy przycisk jest wyposażony w mikro kamerę oraz połączenie sieciowe MESH, dzięki czemu działa niezależnie od standardowej sieci Wi-Fi, zapewniając stabilność połączenia nawet w warunkach intensywnego użytkowania.

W momencie aktywacji przycisku SOS przez ucznia lub nauczyciela, system natychmiast przesyła obraz z wbudowanej kamery do centrali monitorującej, zlokalizowanej na recepcji, w sekretariacie lub pokoju dyrektora. Dodatkowo, system wyświetla precyzyjne dane o lokalizacji zgłoszenia, co pozwala na błyskawiczną reakcję personelu oraz właściwe podjęcie działań ratunkowych.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów monitoringu, "Stróż Klasy" nie nagrywa obrazu na bieżąco, lecz aktywuje transmisję jedynie w chwili alarmu. Dzięki temu szkoły mogą zapewnić pełne poszanowanie prywatności uczniów, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa.

Przykłady Zastosowania

1. Sytuacja Zagrożenia w Klasie

Podczas lekcji nauczyciel zauważa agresywne zachowanie jednego z uczniów wobec rówieśników. Zamiast opuszczać salę i zostawiać dzieci bez opieki, dyskretnie naciska przycisk "Stróż Klasy". W kilka sekund na ekranie w sekretariacie pojawia się obraz z kamery, a dyrekcja podejmuje natychmiastową interwencję.

2. Nieznajomy na Terenie Szkoły

Portier zauważa osobę przebywającą na terenie szkoły, która nie ma identyfikatora i nie została zarejestrowana jako gość. Po naciśnięciu przycisku system natychmiast przekazuje obraz do pokoju dyrektora, umożliwiając szybką decyzję o wezwaniu ochrony lub policji.

3. Nagłe Pogorszenie Się Zdrowia Ucznia

Na szkolnym korytarzu uczeń nagle traci przytomność. Inni uczniowie natychmiast korzystają z przycisku SOS, dzięki czemu pielęgniarka szkolna oraz personel otrzymują natychmiastowy sygnał i mogą błyskawicznie zareagować.

Dlaczego Warto Wprowadzić "Stróż Klasy" do Szkoły?

Natychmiastowa reakcja na zagrożenia – w ciągu sekund informacja o zdarzeniu trafia do osób odpowiedzialnych.

Ochrona prywatności – brak stałego monitoringu, obraz przesyłany tylko w momencie alarmu.

Bezprzewodowa instalacja – szybki i prosty montaż bez konieczności prowadzenia okablowania.

Bezawaryjność – działa na autonomicznej sieci MESH, niezależnie od Wi-Fi.

Wsparcie dla nauczycieli – poczucie bezpieczeństwa, eliminacja stresu związanego z nagłymi sytuacjami.

Pilotarzowy Program dla Szkół

System "Stróż Klasy" już zbiera pochwały i cieszy się dużą popularnością wśród prywatnych szkół. W ramach programu pilotażowego, twórcy "Stróż Klasy" zapraszają placówki edukacyjne do testowania systemu w realnych warunkach szkolnych. Jest to niepowtarzalna okazja, by skorzystać z nowoczesnego narzędzia zapewniającego najwyższy standard bezpieczeństwa.

Szkoły zainteresowane udziałem mogą zgłosić się poprzez stronę internetową lub kontaktując się bezpośrednio z zespołem "Stróż Klasy".

Kontakt: Firma: IPCelektronik.pl E-mail: marek@ipc.net.pl

Podsumowanie

System "Stróż Klasy" to przyszłość bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Oferuje szybkie działanie w sytuacjach kryzysowych, zachowując jednocześnie prywatność uczniów i nauczycieli. To rewolucja, która może uratować zdrowie, a nawet życie.

Czy Twoja szkoła jest gotowa na nowy standard bezpieczeństwa? Skontaktuj się z nami i dołącz do programu pilotażowego!